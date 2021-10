Magazine Claudia Leitte diz que reviravoltas no The Voice Brasil deixarão fãs de cabelo em pé Cantora acredita que a voz é fundamental, mas a avaliação de quem é bom vai além

Se depender do entusiasmo dos técnicos da décima edição do The Voice Brasil, o reality musical, no ar desde 2012, será o mais impressionante até hoje. A atração na Globo estreou nesta terça-feira. “O público vai vibrar ainda mais com a gente e com todas as reviravoltas que teremos durante o jogo. Vai ficar todo mundo de cabelo em pé”, avalia Claudia Leitte, 4...