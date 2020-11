Magazine Classe artística goiana lamenta falecimento de Cesinha Canedo Músico e compositor, que lutava contra um câncer de intestino, estava internado em hospital de Goiânia depois de sofrer uma queda em casa

A classe artística goiana lamentou a morte do músico, compositor e produtor César Canedo Abdnur, de 72 anos, mais conhecido como Cesinha Canedo. Cesinha faleceu no início da noite desta sexta-feira (20). Ele estava internado no Hospital Neurológico, em Goiânia, após sofrer uma queda em casa na última terça-feira. O músico também lutava contra um câncer de intes...