Magazine Cláudia Vieira lança álbum nas plataformas digitais Em novo trabalho, cantora goiana promove encontros de gerações de compositores para falar sobre conexões

As raízes e a ancestralidade embutidas em versos e sons. As conexões criadas e que se mantêm intactas através do tempo. As relações que se fortalecem e que criam novos significados. É em ode ao amor que a cantora Cláudia Vieira apresenta o seu mais novo trabalho, Laços, um compilado de nove canções que celebram a vida e os encontros certeiros. O disco está di...