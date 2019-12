Magazine Cláudia Vieira interpreta divas do jazz neste sábado (14), em Goiânia

A cantora Cláudia Vieira se apresenta neste sábado, às 21 horas, no Bionda Piano Bar. No repertório, grandes clássicos de nomes como Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone e Dinah Washington. A artista será acompanhada por banda formada pelos músicos Front Jr. (guitarra), Nonato Mendes (baixo) e Jáder Gomes (bateria). Ingresso: R$ 20. Rua T-64, esquina com T-37, S...