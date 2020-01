Magazine Cláudia Garcia é atração principal em bloco de pré-carnaval de Goiânia Evento ainda conta com a Bateria da Beija-Flor de Goiânia, Grupo Se Ensaiar Não Presta, Dj Marcos Costa e VJ Guilherme Iago

O primeiro pré-carnaval do Novo Bahrem será realizado no dia 15 de fevereiro (sábado), das 11h às 18h, com os shows da sambista Cláudia Garcia, a tradicional Bateria da Beija-Flor de Goiânia, Grupo Se Ensaiar Não Presta, Dj Marcos Costa e VJ Guilherme Iago. O evento terá open de drinks, cerveja, água, suco, refrigerante, feijoada e petiscos, além de caneca e cami...