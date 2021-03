Magazine Clássicos eternos De Nirvana a Michael Jackson, confira cinco discos do pop rock que estão completando três décadas de lançamento e entraram para a história da indústria cultural

O rock nunca mais foi o mesmo depois de Nevermind, do Nirvana. Já o pop se reinventou com Achtung Baby, dos irlandeses do U2, e com Dangerous, do astro Michael Jackson. O metal consagrou no mundo a banda brasileira Sepultura após o lançamento do álbum Arise. Em comum, todos esses discos ficaram marcados na história da indústria fonográfica e estão completando 3...