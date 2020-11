Magazine Clássicos do terror: Confira alguns filmes que marcaram a história do cinema

Não há dúvida de que filmes de suspense e, em particular, de terror atraem uma legião de fãs – as duas estreias desta semana nos cinemas, por exemplo, são ambos longas do gênero. Ao longo do tempo, alguns filmes tornaram-se verdadeiros clássicos, caso de O Exorcista, lançado em 1974 e que ganhou sequência em 1977. O temível Freddy Krueger, de A Hora do Pesade...