Magazine Clássicos do cinema se tornam seriados de sucesso no streaming e na TV Na mesma linha de narrativas fantásticas e reinos mágicos, As Crônicas de Nárnia também devem ganhar uma série com diversas temporadas

O frisson provocado pela notícia da possível série inspirada no filme O Diabo Veste Prada (2006) reacendeu os holofotes de diversos longas-metragens que, após sucesso comercial, também devem ganhar narrativas seriadas no streaming. Na última semana, a escritora do best seller que inspirou a produção, Lauren Weisberger, contou em entrevista à imprensa americana que ...