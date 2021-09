Magazine Clássicos da ficção científica são relançados em edições especiais Livros como "A Revolução dos Bichos" e "Blade Runner" podem ser lidos agora em relançamentos modernos e que dialogam com projetos editoriais contemporâneos.

Metrópoles ultratecnológicas, sistemas políticos decadentes, carros voadores e androides com sentimentos humanos. No futuro previsto pela literatura, tecnologia e modernidade caminham lado a lado com o comportamento social e cultural de sociedades quase sempre deterioradas e perversas. Clássicos da ficção científica como Blade Runner – O Caçador de Androides e La...