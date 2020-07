Magazine Clássicos como Vale Tudo mostram que as novelas vêm conquistando seu lugar também no streaming Exibida pela primeira vez há 32 anos, a obra escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères já foi reprisada em três ocasiões

Se o streaming veio para ficar, as novelas brasileiras conseguem encontrar o seu espaço ali também. As reprises sempre tiveram lugar de destaque na programação dos canais de televisão – no caso da Rede Globo, o aniversário de 40 anos do Vale a Pena Ver de Novo, em maio, é a maior prova disso. O grupo da emissora criou em 2010 o canal de TV por assinatura Viva, e...