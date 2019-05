Magazine Circuito de hambúrguer tem combos para carnívoros e veganos em Goiânia Evento vai até este domingo (2), com combos de sanduíche, fritas e bebida que variam entre R$ 16 e R$ 32

Desde o dia 24 de maio ocorre, em Goiânia, o 1º Circuito Burger Brasil Guaraná, evento que conta com dez hamburguerias goianas. O Circuito, que termina neste domingo (2), oferece combos de guaraná com sanduíche e fritas com 20% de desconto. Para todos os gostos, a seleção de combos tem, inclusive, opção vegana, e os valores variam entre R$ 16 e R$ 32. Confira os restaura...