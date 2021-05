Magazine Circuito animado Com programação ao longo de dez dias, começa hoje edição on-line do Lanterna Mágica - Festival Internacional de Animação

A viagem de um astronauta ao espaço em busca do sentido da vida é desenvolvida no curta-metragem O Explorador de Saturno com um grau de fantasia que só uma animação consegue proporcionar. O filme dos irmãos goianos Guilherme e Iuri Araújo, que já levou prêmios em Hollywood, Berlim, Croácia e Los Angeles, integra ao lado de outros 50 curtas a quarta edição do Lant...