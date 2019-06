Magazine Circo Laheto recebe teatro de bonecos e festa junina neste domingo O espetáculo será embalado por uma música composta pelo cantor e compositor Beirão Neves

O projeto Domingo no Circo, do Circo Laheto, entra em clima de festa junina. Neste domingo a iniciativa realiza a Grande Festa da Diversidade, a partir das 16 horas, com forró e teatro de bonecos com o Grupo Mamulengo Sem Fronteiras. Haverá também quadrilha com números circenses apresentada pelas crianças e adolescentes do Laheto (foto). A preparação da quadrilha começou n...