Magazine Circo do Basileu França apresenta espetáculo “O Domador de Animais” Apresentação terá duas sessões da montagem, que é voltada para crianças e adultos e será apresentada dentro do instituto

A área de Circo do Itego Artes Basileu França receberá o espetáculo O Domador de Animais nesta sexta-feira em duas sessões, uma às 10 horas e outra às 20 horas, na lona do circo do centro de educação artística. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos na Coordenação de Circo da instituição. O espetáculo valoriza experiências lúdicas, mas não se destin...