Magazine Cirandeiros apresentam neste sábado 'Quem Roubou o Branco do Mundo' no Sesc

A Trupe dos Cirandeiros – Núcleo de Criação Artística apresenta neste sábado, às 16 horas, no Teatro Sesc Centro o espetáculo infantil Quem Roubou o Branco do Mundo (foto). A peça conta a história de Carlinhos e Duda que achavam o mundo triste sem o branco. Eles entram numa fábrica de tintas para procurá-lo e encontram um ambiente de muita competição entre as cores. Após...