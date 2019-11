Magazine CineMaterna no Flamboyant exibe “As Panteras” A sessão começa às 14h10 e as dez primeiras mamães com bebês de até 18 meses que chegarem com, no mínimo, meia hora de antecedência, ganharão os ingressos

O CineMaterna no Flamboyant exibe nesta quarta-feira o filme As Panteras, no Cinemark - Piso 3, do shopping. A sessão começa às 14h10 e as dez primeiras mamães com bebês de até 18 meses que chegarem com, no mínimo, meia hora de antecedência, ganharão os ingressos. O longa, com 11h29 de duração, conta com a direção de Elizabeth Bank, sendo uma nova adaptação cinematog...