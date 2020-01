Magazine Cinemas Lumière anunciam encerramento das atividades no Araguaia Shopping a partir desta sexta (31) Sem dar mais detalhes sobre os motivos, a empresa agradeceu ao estabelecimento pela “longa parceria” e aos clientes

A rede de cinemas Lumière anunciou na noite desta segunda-feira (27), em uma postagem no Instagram, que irá encerrar as atividades no Araguaia Shopping nesta sexta-feira (31). Sem dar mais detalhes sobre os motivos, a empresa agradeceu ao estabelecimento pela “longa parceria” e aos clientes. Inaugurado em dezembro de 2003 no shopping, o cinema foi o segundo comple...