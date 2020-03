Os cinemas da capital sofreram algumas mudanças na programação e no funcionamento de suas salas como resultado da pandemia de coronavírus. A maioria delas mantém os filmes e horários, mas sem uma série de produções que estavam com estreias programadas — alguns lançamentos já possuem novas datas para exibição; outros, não. O Cine Cultura, no entanto, teve todas as sessões suspensas pelo menos até o dia 28, como decisão da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás).

A partir de recomendações de como evitar aglomerações e reforçar a higienização das mãos e dos espaços, as redes passam a adotar algumas medidas a fim de diminuir os riscos de contaminação. Pontos com álcool gel nas salas e redução de vendas de ingressos estão entre as principais atitudes tomadas.

A reportagem entrou em contato com as redes Cinemark e Kinoplex, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. Também entrou em contato com a Secretaria da Saúde para ver se está sendo pensada alguma restrição em relação às salas de cinema, e igualmente não recebeu retorno. Confira as mudanças nas salas de cinema de Goiânia:

Cinemas Lumière

A rede passa a implantar, desde ontem, medidas restritivas: todas as salas vão operar com apenas 50% da capacidade total de lotação, para garantir um espaço maior entre os clientes. Aumentaram a disponibilização de álcool gel e estão orientando os clientes quanto à prevenção e contaminação do novo vírus. A programação de filmes foi restringida em razão do adiamento de estreias, tendo em vista o cancelamento mundial ocorrido na semana passada. Com isso, o público terá de esperar para ver Um Lugar Silencioso - Parte 2, 007 – Sem Tempo para Morrer, Mulan, Velozes & Furiosos 9, Pedro Coelho 2, Trolls 2, entre outros.

Cine Ritz

A programação do Cine Ritz continua seguindo os mesmos horários. As salas possuem capacidade para 250 pessoas, mas passam a limitar o número para 70 e a limpeza entre as sessões está sendo reforçada. O Cine Ritz afirma estar acompanhando as recomendações para se adequar a cada nova medida anunciada.

Cine Cultura

Todas as sessões do Cine Cultura estão suspensas pelo menos até o dia 28. Segundo o comunicado publicado pelo cinema e pela Secult Goiás, que mantém o espaço, os eventos que estavam programados serão reagendados e as datas divulgadas assim que forem definidas.

Cinépolis Cerrado

“A orientação é para atenderem o que for determinado pelas autoridades”, disse Caio Silva, diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), que respondeu pela rede.

Cineflix Shopping

A rede Cineflix mantém a programação, mas sem as estreias que foram canceladas. Foi reduzida a lotação das salas em 50% e, no desenho de lugares das salas, houve bloqueio de assentos intercalados para manter distância entre uma pessoa e outra. Além disso, foram aumentados os pontos de álcool gel e reforçada a higienização das salas entre as sessões. A rede está acompanhando as medidas recomendadas pelo governo para se adequar.

Multicine Cidade Jardim

Entre as medidas já implementadas pela rede Multicine, estão a redução da quantidade de sessões, limitação na quantidade de ingressos vendidos por sala e bloqueio de poltronas intercaladas para manter clientes mais afastados uns dos outros. Além disso, foram instalados dispensers de álcool gel por todos os ambientes.