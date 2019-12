Magazine Cinema para recordar: filmes que resumem 2019

Coringa Maior aposta dos prêmios do Oscar, o filme Coringa leva realismo para as histórias em quadrinhos ao narrar a trajetória do comediante falido Arthur Fleck. A produção, sucesso de crítica e público, ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares de bilheteria mundial e ainda ganhou o Leão de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Veneza. Destaque para ...