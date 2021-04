O programa Cinema Falado, da Rádio Executiva, completa neste sábado (24), com transmissão às 11 horas e reprise no domingo, seis anos no ar e liderança no horário. Criado pelo professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) Lisandro Nogueira, a edição deste fim de semana, que tem uma hora de duração, vai discutir os longas Radioactive e Os Segredos de Madame Claude, produções da Netflix. Os ouvintes participam ativamente com indicações e comentários de filmes. Na semana que vem, os vencedores do Oscar vão entrar na pauta. Além de cinema, o Cinema Falado faz inserções musicais, da MPB ao jazz, e o próximo tema será a vida e obra de Cazuza. “Oferecemos diversão com informação para vários públicos”, destaca Lisandro Nogueira.