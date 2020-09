Magazine Cineflix Aparecida, no Aparecida Shopping, volta a exibir filmes a partir desta sexta (11) Desde o início da pandemia do novo coronavírus, foram seis meses com as salas fechadas

A partir desta sexta-feira, o Cineflix Aparecida, instalado no Aparecida Shopping, volta a exibir filmes. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, foram seis meses com as salas fechadas. Sob rígidos protocolos sanitários, o cinema está adotando algumas medidas de segurança, a começar pela redução para 30% da capacidade das salas. O uso de máscara de pr...