Magazine Cineclube Xícara da Silva recebe dois lançamentos no Sesc Anápolis

O Cineclube Xícara da Silva realiza neste sábado, a partir das 19 horas, no Sesc Anápolis o lançamento de dois filmes. Uma das produções é O Ataque dos Lobos, de Absair Weston, e o outro, O Brilho do seu Olhar, de Jackeline Weston. Os dois realizadores estarão presentes nas exibições para debate com o público. Em O Ataque dos Lobos, para recuperar armas roubadas, um ...