Magazine Cineastas reagem à não realização do Fica; governo aguarda parecer da CGE Segundo Secretaria Estadual de Cultura, Controladoria Geral do Estado deve emitir posição jurídica sobre viabilidade financeira de incerta edição 2019 até o fim desta semana

Com dívidas de premiações e custeio ainda não quitados do ano passado, o Festival de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) não deve ser realizado este ano. A situação, mostrada nos últimos meses pelo POPULAR, culminou em reação de realizadores audiovisuais e ambientalistas ligados ao festival, que chegaram a produzir vídeos em defesa do festival (veja abaixo). Nos bastid...