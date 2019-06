Magazine Cineastas goianos veem atual momento político como ameaça ao futuro do setor Após se consolidarem na cena dos curtas e desbravarem a seara dos longas, profissionais temem falta de incentivo

Até 2013, quando quatro curtas-metragens goianos foram indicados ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, os diretores e realizadores talvez ainda não tivessem pensado na relação entre fazer cinema e abrir espaço em um matagal. Contudo, quatro anos depois, em 2017, a consagração do longa Duas Irenes no 45º Festival de Gramado, assim como o burburinho que o filme...