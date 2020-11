Magazine Cineasta Cadu Barcellos, diretor do longa '5x Favela', é morto no centro do Rio Ele foi encontrado caído no chão por policiais do Batalhão da Praça da Harmonia que foram acionados para o local devido a uma ocorrência

O Cineasta Cadu Barcellos, de 34 anos, morreu na madrugada desta terça (10), após ser esfaqueado na Avenida Presidente Vargas, na altura da Uruguaiana, no centro do Rio. Ele foi encontrado caído no chão por policiais do Batalhão da Praça da Harmonia que foram acionados para o local devido a uma ocorrência. Cadu Barcellos era assistente de direção no programa "Greg ...