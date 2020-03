A programação do Cine Cultura está suspensa pelo menos até o próximo 28 de março, divulgou a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), que mantém o espaço cultural. Todas as outras unidades culturais mantidas pela pasta também estão com programações canceladas até a data. A decisão foi tomada em razão do decreto nº 9.633 do Governo do Estado, que suspende pelos próximos 15 dias eventos culturais públicos e privados.

Segundo o comunicado publicado pelo cinema, os eventos que estavam programados serão reagendados e as datas divulgadas assim que forem definidas. A decisão foi tomada como medida de segurança, precaução e cuidado com a saúde do público, funcionários e equipe envolvidos em decorrência da pandemia do coronavírus. Na última sexta-feira, 13, as atividades do fim de semana de todas as unidades da pasta já haviam sido suspensas.

A reportagem entrou em contato também com todas as redes de exibição de cinema em Goiânia, ainda sem retorno até o fechamento deste texto.