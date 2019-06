Magazine Cine Cultura exibe Mostra de Cinema Europeu com entrada franca

O Cine Cultura recebe desta quarta-feira a domingo a Mostra de Cinema Europeu. Ficam em cartaz, em sessão com entrada gratuita, filmes da Croácia, do Chipre, da Itália, da Hungria, da Espanha, da França e da Suécia. A mostra, uma parceria do cinema com a European Union National Insitutes for Culture (Eunic), ocorre em comemoração à Semana da Europa promovida em Goiâni...