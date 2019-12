Magazine Cine Cultura encerra temporada 2019 com mostra de filmes do alemão Rainer Werner Fassbinder Mostra Fassbinder – Amor e Amargura começa nesta quinta-feira (26) e segue até sábado (28)

Com vida breve e intensa, o diretor Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) foi o nome mais irrequieto do Novo Cinema Alemão em obras melodramáticas que aliavam ironia às relações de poder e violência. Para celebrar o artista, o Cine Cultura encerra a temporada 2019 com a Mostra Fassbinder – Amor e Amargura, que começa quinta-feira (26) e segue até sábado. A iniciat...