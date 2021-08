Magazine Cinco pontos para desbravar no percurso do Caminho dos Veadeiros, em Goiás Confira cinco pontos para desbravar no percurso do Caminho dos Veadeiros apontados pelo coordenador do projeto, Samuel Schwaida

CACHOEIRA SÃO MATEUS Acessível pela rota de trekking, uma cachoeira deslumbrante ótima para banho. Está localizada em propriedade particular, que é ponto de pernoite da travessia Duas Cruzes - Morro do Chapéu. ECO-BOCAINA Empreendimento de ecoturismo particular que participa desde o início do projeto e coordena as atividades em Formosa. Situado na beira da Serra do Paranã, possui ca...