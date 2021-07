Magazine Cinco cuidados Confira cinco dicas para conservar o mobiliário de madeira

1) Limpezan Para evitar o acúmulo de sujeira e poeira a dica é simples: limpe as superfícies regularmente com uma flanela seca de microfibra. Não se deve, em hipótese alguma, utilizar produtos químicos abrasivos.2) Cuidado com objetos n Evite colocar objetos quentes, úmidos ou que soltem tinta diretamente sobre o mobiliário.3) P...