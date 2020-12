Magazine Cileide Alves lança biografia de Iris Rezende Obra faz amplo apanhado da História goiana, conectando episódios e pessoas na trajetória do rapaz que saiu da roça e chegou ao poder

A leitora assídua de biografias decidiu, no final de 2004, que chegara a hora de ser autora de uma obra do gênero. A jornalista Cileide Alves tinha a sua frente o elemento principal para seu projeto: o personagem. Ele era um velho conhecido do eleitor goiano e que renascia das cinzas. Iris Rezende retornava à cena após duas derrotas nas urnas, voltando a ser pr...