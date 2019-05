Magazine Cientista política Itami Campos lança coletânea de artigos sobre meio ambiente

O cientista político Itami Campos, que se debruça há anos sobre a temática do meio ambiente, lança nesta terça-feira, às 19 horas, no salão nobre da Assembleia Legislativa, o livro Meio Ambiente, Inovação, Mudanças de Paradigma. A obra, resultado do interesse do autor sobre o tema, nasceu de uma seleção de diversos artigos publicados no POPULAR nos últimos oito anos e...