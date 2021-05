Magazine Cidades de Goiás tinham nomes peculiares que revelam histórias engraçadas; confira a lista Cidades goianas cujos nomes originais são bem peculiares guardam em suas histórias a explicação para o batismo cheio de graça e originalidade

Um escorregão entrou para a história de Santo Antônio de Goiás. Num dia bastante chuvoso em um fim de semana no final dos anos 1940, um senhor embriagado ao terminar as compras num comércio, caiu com as sacolas no chão. Quando se levantou, sem graça por conta da queda e sem conseguir explicar o ocorrido, ele culpou a lama e com poucas palavras disse que “aqui ...