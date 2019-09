Magazine Cidade Rock promove shows gratuitos no Martim Cererê

O projeto Cidade Rock, da Monstro Discos, tem se tornado uma tradição mensal do Centro Cultural Martim Cererê. Em sua 8ª edição de 2019, o evento ocorre neste sábado, com shows das bandas Señores, Sheena Ye (foto), Chef Wong’s, Taboo, Guerrilha dos Coelhos Mutantes e Distorce. A proposta é imergir por entre o punk rock, como o show do grupo Sheena Ye, formado em 2013...