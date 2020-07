Magazine Cidade de Goiás é cenário de "Boca a Boca", a nova série da Netflix A produção estreia na próxima sexta-feira (17) na plataforma, no trailer já é possível ver pontos turísticos da antiga capital, como a Igreja do Rosário e a ponte da casa de Cora

A Cidade de Goiás, da eterna Cora Coralina, ganhou as telas do streaming e é cenário de uma nova série original da Netflix. “Boca a Boca” estreia na próxima sexta-feira (17) na plataforma, no trailer já é possível ver pontos turísticos da antiga capital, como a Igreja do Rosário e a ponte da casa de Cora. Segundo a descrição divulgada no site da plataforma, a séri...