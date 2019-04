Magazine Cida Mendes apresenta “Defeito Estufa” no Teatro Goiânia Espetáculo com a famosa Concessa aborda retorno da personagem para a zona rural

A atriz Cida Mendes volta à sua personagem mais marcante, Concessa, no espetáculo Defeito Estufa (foto), que terá apresentação única neste sábado, às 20 horas, no palco do Teatro Goiânia. A peça é o terceiro texto solo da personagem escrito por Cida. Em 1998, o primeiro deles, Concessa Tecendo Prosa, contava a infância da personagem, a juventude, o nascimento ...