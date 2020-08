Magazine Ciclismo faz bem para a saúde do coração, mas exige cuidados para evitar problemas ortopédicos De olho no aumento do número de ciclistas por conta da pandemia, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Goiás lançou este mês a campanha Bicicleta Segura

De uma hora para a outra, o empresário Fabricio Watanabe, de 34 anos, ficou sem poder realizar as atividades físicas que mais gostava. Acostumado a jogar futebol três vezes por semana e fazer musculação em dias alternados, por causa da pandemia da Covid-19, ele viu as peladas com os amigos serem suspensas e a academia, fechada. “O ciclismo entrou como uma opção para não f...