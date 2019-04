Magazine Cia. Oops! leva “Arruda com Alecrim” ao Parque Areião A apresentação é inspirada no amor vivido por Romeu e Julieta na obra de William Shakespeare

A Cia Teatral Oops!.. apresenta a peça Arruda com Alecrim (foto), dentro do espetáculo do projeto Manutenção Oops!.. 18 anos, neste domingo, às 10 horas, no Parque Areião. A apresentação é inspirada no amor vivido por Romeu e Julieta na obra de William Shakespeare. Os personagens foram inspirados no regionalismo goiano. O cenário é uma pequena cidade do interior e...