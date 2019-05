Magazine Cia. Oops! faz apresentações gratuitas em dois parques

A Cia. Teatral Oops!.. se apresenta neste fim de semana, em dois parques de Goiânia, premiados espetáculos do repertório, ambos com entrada gratuitas. Neste sábado, às 10 horas, o Parque Vaca Brava será cenário para o espetáculo Desamor (foto), enquanto no domingo, também às 10 horas, o Parque Flamboyant servirá de palco para a comédia Mateus e Mateusa. Desamor narra a his...