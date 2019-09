Magazine Cia Oops! apresenta musical no Espaço Sonhus William Wilson é baseada em conto do escritor norte-americano Edgar Allan Poe

A Cia Teatral Oops!.., apresenta o musical de suspense William Wilson (foto) neste sábado (28). O espetáculo é baseado no conto homônimo do escritor norte-americano Edgar Allan Poe e conta com a trilha sonora ao vivo executada pela banda Cascavelvet. A apresentação será no Espaço Sonhus, às 20 horas, e a entrada é um quilo de alimento não perecível. O mus...