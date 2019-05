Magazine Cia. Oops! apresenta “Adan Experience” no Teatro Goiânia Produção é parceira entre Brasil e Espanha, com direção de Antonio Gómez Casas e atuação de João Bosco Amaral (foto)

A Cia. Teatral Oops! estreia neste fim de semana seu novo espetáculo, Adan Experience, no Teatro Goiânia. Serão duas sessões, uma sexta-feira e outra sábado, sempre às 20 horas. O espetáculo foi montado com recursos do Fundo de Arte e Cultura de Goiás e desenvolvido na Espanha durante residência artística. A montagem tem a direção de Antonio Gómez Casas e atu...