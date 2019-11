Magazine Cia. Novo Ato encena peça baseada na obra de Alighieri As apresentações são realizadas sempre às 20 horas, na sede da companhia em Goiânia, com ingresso à R$ 20, a inteira

A Cia. Novo Ato seguem em cartaz todas as terças e quartas-feiras de novembro com o espetáculo Inferno – Lugar de Tormento, baseado na obra de Dante Alighieri. As apresentações são realizadas sempre às 20 horas, na sede da companhia em Goiânia, com ingresso à R$ 20, a inteira. O espetáculo é composto por nove ciclos e a dramaturgia nasceu da pesquisa do núcleo de dramat...