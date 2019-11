Magazine Cia. Nono Ato encena “Diário de Um Louco” nesta quinta Extraído do conto do russo Nikolai Gogol, o texto viaja pelo diário de Alexander Ivanovich, um funcionário público que vai dando a conhecer indiretamente sua situação frustrante e humilhante

A Cia. Novo Ato representa o espetáculo teatral Diário de Um Louco nesta quinta-feira, às 20 horas, em seu espaço no Crimeia Leste. Extraído do conto do russo Nikolai Gogol, o texto viaja pelo diário de Alexander Ivanovich, interpretado pelo ator Luiz Cláudio, um funcionário público que vai dando a conhecer indiretamente sua situação frustrante e humilhante. Ele tem 42 anos e n...