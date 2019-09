Magazine Cia. Luiz Roberto Pinheiro estreia versão de “Sítio do Picapau Amarelo”

Livre adaptação da obra de Monteiro Lobato, o musical infantil de Luiz Roberto Pinheiro Sítio do Picapau Amarelo estreia neste domingo, às 17 horas, em Goiânia no Teatro Goiânia. O ingresso, valor de inteira, custa R$ 80. Com a produção esmerada da companhia, o espetáculo passeia pelo clássico do universo literário brasileiro com 12 diferentes cenários, figurinos de...