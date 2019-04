Magazine Cia. Luiz Pinheiro faz nova montagem de “Branca de Neve e os Sete Anões” A história ganha nuances luxuosas na montagem, com figurinos sofisticados, mudanças de cenários, efeitos especiais, além de trilha sonora cinematográfica

A Cia. Luiz Pinheiro estreia neste domingo, às 17 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido, o espetáculo Branca de Neve e os Sete Anões, seu novo musical infantil. Conto de fadas originário da tradição oral alemã, compilado pelos Irmãos Grimm e publicado no século 19, a história ganha nuances luxuosas na montagem de Pinheiro, com figurinos sofisticados, mudanças de cenários, ...