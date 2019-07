Magazine Cia. Ju Cata-Histórias apresenta “O Fantástico Cotidiano” Espetáculo infantil remete ao universo de escritor argentino Júlio Cortázar

A Cia. Ju Cata-Histórias apresenta o espetáculo O Fantástico Cotidiano (foto) nesta quinta-feira, às 15 horas, no palco do Teatro Sesc Centro. Voltada ao público infantil, a peça é um dos trabalhos do grupo que se consolidaram em seu repertório nos último anos. Com duração de 50 minutos e com classificação etária livre, a produção tem ingressos entre R$ 5 e R$ 15...