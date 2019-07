Magazine Cia. Giro 8 apresenta novo espetáculo no Teatro Goiânia

A Giro8 Cia. de Dança apresenta seu novo espetáculo, Teia (foto), neste sábado, às 20 horas, e neste domingo, às 19 horas, no Teatro Goiânia. Teia é a quinta produção do Giro8. O espetáculo busca refletir sobre como as relações humanas se dão frente aos mecanismos de controles sociais. Ao tecer uma teia de sinceridade, afetos e movimentos, que se misturam no tempo pres...