Magazine Cia. de Teatro Nu Escuro estreia espetáculo em formato websérie Em comemoração aos 25 anos de história nos palcos, companhia apresenta a peça Barbas, neste sábado (3), pelo Instagram e You Tube

A animação de bonecos, o teatro do grotesco e o humor que questiona a tragédia são alguns dos elementos cênicos da Cia. de Teatro Nu Escuro que podem ser vistos em Barbas, novo espetáculo do grupo. Em formato websérie e dividido em quatro episódios, o trabalho destaca experimentos do teatro on-line a partir de uma história criada para ser apresentada nas redes...