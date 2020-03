Magazine Cia. Corpo na Contramão abre projeto com peça “Sem Asas” neste sábado (7)

Sem Asas (foto) é o espetáculo que abre o Projeto Arte na Contramão neste sábado, às 20 horas, no Esparta Arte e Cultura, no Jardim Atlântico. O trabalho que reúne uma variedade temática de números de circo e foi criado para incluir o público surdo, uma “varieté” temática com números de circo. No dia 21, o mesmo espaço abre as portas para o Sarau na Lua e para a oficin...