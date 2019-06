Magazine Cia. Concertina parodiam história infantis clássicas Palhaças Marinês e Hipotenusa brinca com rimas e trocadilhos na apresentação no Teatro Sesc Centro

O grupo brasiliense Cia. Concertina apresenta neste sábado, às 15 e às 17 horas, o espetáculo Histórias Mal Contadas (fto). Voltado ao público infantil, a montagem explora a palhaçaria, com valores dos ingressos que variam entre R$ 5 e R$ 15, de acordo com a categoria da entrada. As personagens Marinês e Hipotenusa descobriram uma boa brincadeira na arte d...